Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - CAN Optimizer erhöht die Profitabilität von datengesteuerten Mobilitätsdiensten durch drastische Reduzierung der Kosten, die mit dem Hochladen und Speichern von Fahrzeugdaten in der Cloud einhergehen



SafeRide Technologies (https://saferide.io/), das erste Unternehmen für Cybersicherheit im Automobilsektor, das eine mehrschichtige deterministische und heuristische Anomaly Detection-Lösung zur präventiven Abwehr von Bedrohungen anbietet, gab heute bekannt, das CAN Optimizer, seine bahnbrechende, auf maschinellem Lernen basierende Datenkompressionssoftware für vernetzte Fahrzeuge, von mehreren führenden OEMs und Tier-1-Zulieferen validiert wurde und serienreif ist.



Die CAN-Daten aus Fahrzeugen sind von immensem, bislang nicht erschlossenem Wert für die Überwachung des Fahrzeugzustands, die vorbeugende Wartung, die Leistungsoptimierung, die Analyse des Fahrerverhaltens und vieles mehr. Bislang bestehende Legacy-Telematik-Lösungen sammeln wenige Fahrzeuginformationen und operieren mit begrenzter Rechenleistung, so dass OEMs nur limitierte und gefilterte Informationen über ihre Flotten erhalten, was zu einer suboptimalen Betriebsleistung führt.



Das Hochladen von CAN-Rohdaten in die Cloud kann fortschrittliche Datendienste ermöglichen, der Prozess verbraucht jedoch eine beträchtliche Menge an kostspieliger Bandbreite und Speicherplatz. SafeRides CAN Optimizer hat in Fallstudien mit Kunden die benötigte Bandbreite durch eine Reduzierung des Datenvolumens um 96% drastisch verringert. CAN Optimizer erbringt eine 6-fach bessere Komprimierungsleistung als jede andere im Markt verfügbare Lösung.



"Bestehende Telematik-Lösungen nutzen Datenpläne mit niedriger Bandbreite und bieten OEMs und Flottenbetreibern nur begrenzte Datenfunktionalitäten",' erklärt Yossi Vardi, SafeRides CEO und Mitgründer. "CAN Optimizer erweitert den Wert bestehender Telematik-Lösungen drastisch, ohne dass Hardware-Änderungen erforderlich sind, wobei die Datenkosten gleichbleiben oder sogar gesenkt werden können".



Die CAN Optimizer Library wurde auf mehreren führenden Telematics-Chipsätzen einschließlich STMicroelectronics Telemaco3P integriert und validiert, und verbrauchte nur einen Bruchteil der verfügbaren Rechenleistung und des verfügbaren Speichers der jeweiligen Chipsets.



SafeRide wird CAN Optimizer, gemeinsam mit seiner mehrschichtigen Cybersecurity-Lösung vSentry, auf der IAA New Mobility World in Frankfurt vom 10. - 15. September präsentieren. Besuchen Sie Stand E3102 in Halle 5.0 für weitere Informationen und eine Demo.



Informationen zu SafeRide Technologies



SafeRide Technologies ist Anbieter von vSentryTM, der branchenführenden, mehrschichtigen Cybersecurity-Lösung für vernetzte und autonome Fahrzeuge, die modernste deterministische Sicherheit mit bahnbrechender KI-gestützter Profiling und Anomaly Detection-Technologie kombiniert, um zukunftsfähige Sicherheit zu bieten und den Wert datengesteuerter Dienste zu erschließen. SafeRide bietet OEMs, Flottenbetreibern und Automobilzulieferern eine frühzeitige Erkennung und Prävention von Cyberangriffen und hilft, die betriebliche Effizienz zu verbessern, finanzielle Schäden und Reputationsverluste zu vermeiden und Leben zu retten. Weitere Informationen finden Sie unter www.saferide.io (https://saferide.io/)



