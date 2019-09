München (ots) - Drehstart für den neuen "Bozen-Krimi: Zündstoff" (AT) mit Chiara Schoras, Susanna Simon, Stefano Bernardin, Helmfried von Lüttichau, Peter Kremer u. a.



Nach dem Weggang ihres Kollegen Capo Matteo Zanchetti übernimmt Frau Commissario Sonja Schwarz (Chiara Schoras) die Interimsleitung der Kripo Bozen. Doch eine Verschnaufpause ist ihr und ihrem Team auch im neuen Film "Zündstoff" (AT) nicht gegönnt. Eine Bombenexplosion kurz vor einem geheimen Mafia-Treffen hält alle in Atem und ruft Erinnerungen an ein altes Schreckgespenst wach: den Befreiungssausschuss Südtirol, der in den 1960er Jahren mit Sprengstoffattentaten für Aufruhr sorgte ...



Neben Chiara Schoras in der Hauptrolle und dem Stamm-Ensemble Gabriel Raab, Lisa Kreuzer, Charleen Deetz und Hanspeter Müller-Drossaart spielen im zwölften "Bozen-Krimi: Zündstoff" (AT) Susanna Simon, Stefano Bernardin, Leonardo Nigro, Helmfried von Lüttichau, Sinja Dieks, Peter Kremer, Verena Plangger u. a. Die Dreharbeiten in Bozen, Lana und Umgebung dauern noch bis zum 26. September 2019 an.



"Der Bozen-Krimi: Zündstoff" (AT) ist eine Produktion der Merfee Film- und Fernsehproduktion GmbH (Produzent: Dr. Eberhard Jost) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Regie führt erstmals Kaspar Heidelbach, das Drehbuch stammt von Martina Mouchot. Hinter der Kamera steht Daniel Koppelkamm. Die Redaktion verantwortet Diane Wurzschmitt (ARD Degeto).



