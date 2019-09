Mit der IAA rücken in dieser Woche die Automobilhersteller wieder in den Fokus. Die Messe startet am Donnerstag, heute Abend aber will Volkwagen bereits für die ganz große Show sorgen. Auf der "Volkswagen Group Night" wird der ID.3 präsentiert, das erste rein als Elektroauto konzipierte Fahrzeug. Wenn es nach VW geht soll es nach "Käfer" und "Golf" das dritte große Massending des Unternehmens werden. EUWAX ...

