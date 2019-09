SMA Solar Technology AG: Ilonka Nußbaumer folgt Reiner Wettlaufer im SMA Aufsichtsrat DGAP-News: SMA Solar Technology AG / Schlagwort(e): Personalie SMA Solar Technology AG: Ilonka Nußbaumer folgt Reiner Wettlaufer im SMA Aufsichtsrat 10.09.2019 / 09:50 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News der SMA Solar Technology AG Ilonka Nußbaumer folgt Reiner Wettlaufer im SMA Aufsichtsrat Niestetal, 10. September 2019 - Das Amtsgericht Kassel hat Ilonka Nußbaumer, Senior Vice President und Head of Human Resources bei Danfoss, zum Aufsichtsratsmitglied der SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) bestellt. Die Neubesetzung auf Seiten der Aktionärsvertreter erfolgt, nachdem Reiner Wettlaufer, Mitgründer, ehemaliger Finanzvorstand und langjähriges Aufsichtsratsmitglied der SMA, sein Mandat aus persönlichen Gründen niedergelegt hat. Ilonka Nußbaumer wird in das Gremium insbesondere ihre internationale Managementerfahrung im Bereich Human Resources einbringen. "Wir danken Herrn Reiner Wettlaufer für seine langjährige, engagierte Tätigkeit im Aufsichtsrat. Als einer der vier Gründer der SMA hat Reiner Wettlaufer seine gesamte berufliche Karriere in den Dienst des Unternehmens gestellt und mit seiner ausgezeichneten Finanz- und Technik-Expertise die Entwicklung der SMA zu einem weltweit führenden Spezialisten für Photovoltaik-Systemtechnik maßgeblich geprägt. Darüber hinaus ist es unter anderem Reiner Wettlaufer zu verdanken, dass sich seit der Gründung des Unternehmens eine einzigartige kooperative und transparente Unternehmenskultur etabliert hat, ohne die der wirtschaftliche Erfolg des Unternehmens nicht denkbar gewesen wäre. Der Aufsichtsrat bedauert das Ausscheiden von Reiner Wettlaufer außerordentlich, respektiert aber seine Entscheidung", sagt Dr. Erik Ehrentraut, Vorsitzender des Aufsichtsrats der SMA Solar Technology AG. "Wir freuen uns sehr, dass ihm mit Frau Ilonka Nußbaumer eine überaus kompetente und hervorragend qualifizierte Persönlichkeit in den Aufsichtsrat der SMA folgt. Frau Nußbaumer ist eine international erfahrene Managerin mit ausgezeichneten Kenntnissen, insbesondere im Bereich Human Resources, von der das Unternehmen SMA auf seinem Weg zum System- und Lösungsanbieter in hervorragender Weise profitieren kann." Ilonka Nußbaumer ist seit dem 01. Februar 2019 Senior Vice President and Head of Human Resources bei Danfoss (Nordborg/Dänemark), weltweit führender Anbieter von Technologien für verschiedene Branchen mit mehr als 25.000 Mitarbeitenden in über 100 Ländern. Davor trug Frau Nussbaumer die globale Personalverantwortung beim multinationalen Familienunternehmen Voith mit 19.000 Mitarbeitenden, wo sie seit März 2011 als Senior Vice President tätig war. Ihr Wechsel dorthin erfolgte nach fast zehn Jahren bei der Schaeffler Group, bei der Ilonka Nussbaumer in verschiedenen Führungsaufgaben im Bereich Personal tätig war, zuletzt als Vice President Human Resources Automotive. Über SMA Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar-Wechselrichtern und ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen und Batteriespeicherlösungen sowie Gesamtlösungen für PV-Diesel-Hybridanwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab. Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von 75 GW in über 190 Ländern installiert. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch rund 1.400 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und im SDAX gelistet. 