GSMA gibt Referenten der Mobile 360 Digital Societies bekannt, darunter AirAsia, Axiata, Maxis und SoftBank

Die GSMA gab heute die ersten Referenten des Kongresses 2019 Mobile 360 Series Digital Societies bekannt, der vom 24. bis 26. September im JW Marriott Hotel Kuala Lumpur (Malaysia) stattfindet. Die Veranstaltung wird von der Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC) und auch vom Malaysia Convention and Exhibition Bureau (MyCEB) unterstützt. Der Host-Sponsor der Konferenz ist Axiata, und zu weiteren Sponsoren gehören Fiberhome (Headline Sponsor), Edotco, Gigabyte, Huawei und Telepin (Industry Sponsors) sowie Arm (eSim Supporting Sponsor).

"Wir freuen uns sehr, die Mobile 360 Digital Societies erstmals nach Malaysia zu holen, denn mobile Technologie spielt zweifellos eine maßgebliche Rolle in der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung der Asien-Pazifik-Region", erklärte John Hoffman, CEO, GSMA Ltd. "Diese dreitägige Veranstaltung bildet eine perfekte Plattform, wo sich Interessengruppen über ihre Erfahrungen austauschen und die positiven Auswirkungen des Mobilfunks in dieser dynamischen und vielfältigen Region weiter ausdehnen können."

Hauptredner

Im Lauf der Konferenz sprechen branchenführende Referenten über Innovation im Asien-Pazifik-Raum und über die Frage, wie Entwicklungen auf diesen wichtigen Gebieten die digitale Transformation in der gesamten Region vorantreiben. Zu den Referenten, deren Teilnahme an der Mobile 360 Digital Societies bestätigt ist, gehören:

Gobind Singh Deo, Minister für Kommunikation und Multimedia, Malaysia

YBrs. Encik Al-Ishsal Ishak, Vorsitzender der Malaysischen Kommission für Kommunikation und Multimedia

Sok Puthyvuth, Staatssekretär, Kambodscha MPTC

Tony Fernandes, CEO, AirAsia Group

Dr. Hans Wijayasuriya, Corporate EVP and Regional CEO, South Asia, Axiata

Loke Hwee Wong, VP, APAC, Boku

Teddy Oetomo, CSO, Bukalapak

Michael Patent, CEO, Culture Group

Albern Murty, CEO, Digi Telecommunications

Suresh Sidhu, CEO, edotco

Wang Xiaofei, CMO, Fiberhome

Louise Easterbrook, CFO, GSMA

Khoo Yuen Hing, CTO, Huawei

Masayoshi Sakai, Counsellor, Information-technology Promotion Agency, Japan

Sohee Shin, SVP, Global Business Unit and Global Alliance Division, KT

Gokhan Ogut, CEO, Maxis Broadband Sdn Bhd

Maya Arvini, CCO, Qlue

Takeshi Fukuizumi, Head of Fintech and Blockchain, Softbank

Foong Yuh Wen, CEO und Unternehmensgründer, Sushivid

Anthony Socci, President und General Manager, APAC, Synchronoss

Vince Kadar, CEO, Telepin

Brad Jones, CEO, Wave Money

Kaspar Tiri, Co-Founder, Wolf 3D

David An, CTO, ZTE Group Asia

Das vollständige Konferenzprogramm ist verfügbar unter https://www.mobile360series.com/digital-societies/agenda/.

Außer den Hauptansprachen ermöglicht eine Serie von eingehenden Workshops und Sitzungen tiefere Einblicke in die komplexesten Herausforderungen der Branche. Zu den Themenkreisen gehören: Forging Digital Societies Through Digital Platforms (Aufbau digitaler Gesellschaften durch digitale Plattformen), Building Simple, Clear and Fast Public Services (Aufbau einfacher, klarer und schneller öffentlicher Dienste) und 5G and Digitalisation (5G und Digitalisierung). Im Rahmen der Mobile 360 Digital Societies werden die Eigenschaften geprüft, die zu einer erfolgreichen digitalen Gesellschaft beitragen. Mit Fokus auf die digitalen Plattformen, die neue und innovative Dienstleistungen ermöglichen, rückt die Veranstaltung die Hauptelemente in den Blickpunkt, die eine erfolgreiche digitale Gesellschaft kennzeichnen, darunter Nationalität, Handel, Identität, Lifestyle und Konnektivität. Ferner wird erörtert, wie Fortschritte auf diesen Hauptgebieten dazu führen können, dass die Gesellschaft als Ganze davon profitiert.

Empfang Women4Tech Leaders

Mobile 360 Digital Societies veranstaltet am 24. September 2019 von 17.30 bis 19.30 Uhr den ersten Empfang "Women4Tech Leaders" in der APAC-Region. Die Veranstaltung soll die Diskussion über die Vorteile einer ausgewogeneren Vertretung der Geschlechter in der Technologiebranche anregen und ermitteln, welche Maßnahmen zur Schließung der aktuellen Lücke zwischen den Geschlechtern durch Ausbildung und öffentliche Richtlinien getroffen werden können. Zur Sprache kommt außerdem, wie eine Kultur der Geschlechterdiversität in wirtschaftlichen Organisationen gefördert werden kann.

Die Anmeldung zum Empfang Women4Tech Leaders ist hier möglich: www.mobile360series.com/digital-societies/agenda/apply-to-attend-workshop/contact

Anmeldungen zur Mobile 360 Digital Societies werden jetzt angenommen. Interessenten besuchen bitte folgende Website: www.mobile360series.com/digital-societies/attend/attendee-registration/. Weitere Informationen über die Mobile 360 Digital Societies erhalten Sie unter: www.mobile360series.com/digital-societies/overview/. Weitere Informationen über die gesamte Veranstaltungsreihe Mobile 360 erhalten Sie unter: www.mobile360series.com/. Folgen Sie den neuesten Entwicklungen und aktuellen Updates zur Mobile 360 Series (mobile360) auf Twitter @GSMA und Facebook www.facebook.com/Mobile360Series.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

