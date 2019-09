numares ernennt Kathy L. Bates, MBA, mit sofortiger Wirkung zum neuen Mitglied des Aufsichtsrats. Bates ist Senior Director, Laboratory Services and Partnership Development der Mayo Clinic, in Rochester, Minnesota.

Kathy L. Bates, MBA, Senior Director, Laboratory Services der Mayo Clinic (Photo: Mayo Clinic)

"Wir heißen Kathy herzlich bei uns willkommen", so Dr. Volker Pfahlert, Chief Executive Officer von numares. "Da wir uns weiterhin auf unsere Expansion in Nordamerika konzentrieren, sind ihr umfassendes Wissen und ihre Erfahrungen im US-Gesundheitswesen von unschätzbarem Wert für numares." Kathy L. Bates ist das erste Mitglied des Aufsichtsrats aus den USA. Zu Beginn ihrer Karriere im Jahr 1994 hatte Bates verschiedene Führungspositionen in der Mayo Clinic und ihren Partnerorganisationen inne. Ihr Kompetenzprofil wird durch umfassendes Know-how ergänzt, das sie als Mitglied des Vorstandes von Oncospire Genetics Inc. und des wissenschaftlichen Beirats von Roche Diagnostics Switzerland erworben hat.

Seit 2005 ist Kathy Bates als Senior Director, Laboratory Services and Partnership Development an der Mayo Clinic tätig und ist für Technologiebewertungen sowie Aktivitäten zur strategischen Geschäftsentwicklung in der Labordiagnostik zuständig.

Kürzlich haben numares und Mayo Clinic Laboratories ihre Zusammenarbeit bei der Entwicklung neuer Diagnosetests mithilfe des "numares-Modell" bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um eine besondere Kernspinresonanz (NMR)-Technologie zur Identifizierung metabolischer Konstellationen zu Diagnosezwecken.

Auf der Jahreshauptversammlung wurde Bates zur Nachfolgerin von Dr. Gerd Grenner gewählt, der numares seit 2014 als Mitglied des Aufsichtsrats unterstützt hat und aus privaten Gründen aus dem Amt ausgeschieden ist. Die übrigen Mitglieder des Aufsichtsrats, Dr. Schirmers, Dr. Ries und Dr. Kutzner, wurden wiedergewählt. Dr. Bernhard Schirmers, Vorsitzender des Aufsichtsrats, sprach seinen Dank und seine besondere Anerkennung für das langjährige Engagement von Dr. Grenner im Namen des Aufsichtsrats aus.

Über numares

numares, ein innovatives, dynamisch wachsendes Diagnostikunternehmen mit Sitz in Regensburg, wendet maschinelles Lernen auf metabolische Daten an, um fortschrittliche Analysetests für den hochdurchsatzfähigen Einsatz in der klinischen Humandiagnostik und in der Life-Science-Forschung zu entwickeln. Das eigenentwickelte AXINON-System erzeugt mithilfe der Kernspinresonanz (NMR)-Spektroskopie ein mittels Magnetic Group Signaling (MGSstandardisiertes Spektrum zur Bewertung metabolischer Konstellationen. Dank der proprietären MGS-Technologie kann NMR erstmals für hochstandardisierte und schnelle Tests genutzt werden. Metabolische Tests liefern medizinische Informationen in den Indikationsgebieten Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Nephrologie, Onkologie sowie Neurologie und sind damit ein wichtiger Baustein der Präzisionsmedizin. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.numares.com/.

