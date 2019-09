Köln (ots) -



In Vilnius und an der Ostseeküste laufen zur Zeit die Dreharbeiten

zum ARD-/WDR-Fernsehfilm "Meeresleuchten" unter Regie von Wolfgang

Panzer (auch Drehbuch). Erzählt wird die Geschichte von Thomas

(Ulrich Tukur), der seine Tochter Anna bei einem Flugzeugabsturz nahe

des kleinen Hafens Maalsund verliert. Zum Cast gehören: Sibel

Kekilli, Kostja Ullmann, Ursina Lardi, Carmen Maja Antoni, Hans-Peter

Korff, Bernd-Michael Lade, Marie Schöneburg, Simone von Zglinicki,

Matthias Brenner.



Als die Fluggesellschaft die Angehörigen zu einer Trauerfeier in das

Grand Hotel Heiligendamm einlädt, nehmen auch Thomas und seine Frau

Sonja (Ursina Lardi) daran teil, um Abschied von Anna zu nehmen. Weil

er ihr nahe bleiben möchte, um seine Trauer zu verarbeiten, kauft

Thomas kurzentschlossen einen heruntergekommenen Krämerladen und baut

ihn zu einer Kneipe aus. Seine Frau zeigt kein Verständnis dafür,

dass Thomas bereit ist sein gutgehendes Unternehmen aufzugeben, um

sich in der ostdeutschen Provinz ein neues Leben aufzubauen. Das Paar

geht zunächst getrennte Wege.



Die resolute Kellnerin Wiebke führt Thomas in die lokalen Geheimnisse

der zum Teil skurrilen Dorfbewohner*innen ein. Langsam belebt die

Kneipe den verschlafenen Hafen und bringt Bewegung ins Dorf. Im Laufe

der Zeit bahnen sich neue Freundschaften an, kurze Liebesaffären, und

alte Geschichten holen die Menschen ein. In all dem bewältigt Thomas

seine Trauer und wird zu einem Katalysator zwischen den Menschen.



Sonja und Thomas können nicht voneinander lassen. Am Ende steht sie

vor der Kneipentür mit dem Entschluss, sein neues Leben mit ihm und

seiner "neuen Familie" zu teilen.



Die Dreharbeiten laufen noch bis zum 28. September. Meeresleuchten

ist eine Produktion von KJ Entertainment (Produzentin Kathrin

Lohmann), Fireworks Entertainment (Marian Redmann) und Film

Manufacturers Inc. (Katharina Otto-Bernstein) im Auftrag des

Westdeutschen Rundfunks. Die WDR-Redaktion liegt bei Elke Kimmlinger.



Foto unter ARD-Foto.de

Pressekontakt:



WDR Kommunikation

Tel. 0221 / 220 7100

wdrpressedesk@wdr.de



Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/136061