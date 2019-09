Erweiterungen von OpenWrap erweitern die Vorteile der Header-Bidding-Funktion für Over-The-Top, gab heute bekannt, dass es OpenWrap, eine erste Prebid-basierte Enterprise-Wrapper-Lösung, erweitert, um OTT und CTV-Inventar zu unterstützen. Aufbauend auf dem Erfolg von OpenWrap auf Desktop, Mobil und In-App können Publisher nun den Bestand in allen wichtigen adressierbaren Kanälen programmgesteuert monetarisieren und gleichzeitig von der Transparenz und Kontrolle einer unabhängigen Open-Source-Lösung profitieren.



PubMatic hat außerdem angekündigt, dass Frankly Media die OpenWrap Server-zu-Server-Unterstützung für seinen Video- und OTT-Bestand übernommen hat. Frankly Media hat seinen Hauptsitz in New York und ist an der kanadischen TSX Venture Exchange notiert. Die Multiplattform-Technologie-Power und Monetarisierung von Frankly Media von über 1.200 Medienobjekten in den Vereinigten Staaten erreicht über 80 Prozent der US-Haushalte mit mehr als 100 Millionen monatlichen Einzelbenutzern.

Bislang waren mehrere, unterschiedliche Wrapperlösungen erforderlich, um Header-Bidding über verschiedene Kanäle und Plattformen hinweg zu implementieren. Dies hat zu Komplexität, Kaufineffizienz, inkonsistenter Berichterstattung und verlorenen Monetarisierungsmöglichkeiten geführt. Proprietäre Wrapper und Header-Bidding-Lösungen von geschlossenen Plattformen aus stellen weitere Herausforderungen an das Ökosystem in Bezug auf Transparenz und Kontrolle dar.

OpenWrap vereinfacht die Arbeitsabläufe, indem es das programmatische Inventar der Omni-Channel-Programme in einem einzigen Wrapper verwaltet. Dies ermöglicht es den Publishern, den gesamten Bestand, insbesondere hochwertige Videos und fortschrittliche TV-Assets, besser zu monetarisieren. Darüber hinaus führt PubMatic eine Reihe von Gebührenmodellen ein, die es den Publishern ermöglichen, die für ihr Geschäft am besten geeignete Option zu wählen, sei es Umsatzbeteiligung oder ein plattformbasiertes Lizenzmodell.

"Lösungen, die es Publishern ermöglichen, mehr Werbung zu verkaufen, mehr Umsatz zu erzielen, Komplexität zu beseitigen und eine bessere Kontrolle durch transparente Arbeitsabläufe zu erlangen, sind unerlässlich, um eine dynamische Verkaufsseite zu gewährleisten", sagte Kevin Webb, SVP of Sales bei Frankly Media. "Dies kommt nicht nur den Publishern zugute, sondern ermöglicht es den Käufern auch, das zu erreichen, was sie sich wünschen - effektive, kanalübergreifende, zielgerichtete Kampagnen. Es ist eine klassische Win-Win-Situation für beide Seiten."

Da Agenturen und Werbetreibende auf der Suche nach Partner- und Plattformkonsolidierung sind, um Effizienz und Kontrolle zu erlangen, bevorzugen Käufer einzelne Lösungen, die ein ganzheitliches Publikums- und Investitionsmanagement ermöglichen. OpenWrap ermöglicht es Käufern, auf Premium-Publikum zuzugreifen und eine markensichere Versorgung in allen adressierbaren Formaten zu gewährleisten, die Reichweite zu erhöhen und die OTS (Opportunity to See) zu maximieren, was zu einer verbesserten Zielgruppenansprache und Medienperformance führt. Dies alles trägt dazu bei, das Vertrauen der Käufer in die digitale Werbung zu stärken.



"Videowerbung ist ein wichtiger Treiber des digitalen Wachstums und wir verzeichnen einen Anstieg der Plattformausgaben für Videos unserer Premium-Publisher um 300 % gegenüber dem Vorjahr", sagt Jonas Olsen, Vice President, Video bei PubMatic. "Werbetreibende wollen die Möglichkeiten nutzen, die digitale Medien bieten können, insbesondere für den Markenaufbau. Durch die Abschaffung der traditionellen Komplexität, die die Werbung behindert, erleichtert OpenWrap den Kauf und Verkauf von qualitativ hochwertigem Inventar über den gesamten Kanal hinweg, so dass die digitale Werbung, insbesondere die Videowerbung, ihr volles Potenzial ausschöpfen kann."

