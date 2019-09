Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank entscheidet am Donnerstag dieser Woche ob und in welcher Form sie der Verfehlung des Inflationsziels und der konjunkturellen Abschwächung vor allem im Verarbeitenden Gewerbe der Eurozone entgegenwirken wird, so die Analysten der Helaba.Eine Zinssenkung sei dabei wohl ausgemachte Sache, und auch die Wiederaufnahme von Netto-Anleihekäufen werde erwartet, wenngleich diese innerhalb des EZB-Rates umstritten sei. Vor diesem Hintergrund richte sich datenseitig der Blick auf die Industrieproduktion in Frankreich und Italien, bevor ebenfalls am Donnerstag die EWU-Produktionszahlen veröffentlicht würden. In Frankreich habe sich das Umfeld jüngst etwas aufgehellt, denn mit dem Anstieg der Umfrage zur Geschäftsstimmung sei deutlich geworden, dass die Stimmungsbarometer in der Bodenbildung - teilweise sogar in der Erholung - begriffen seien. ...

