Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die Inflation in China ist im August mit 2,8% ebenso wie im Vormonat gestiegen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Preistreiber seien vor allem die erhöhten Ausgaben für Schweinefleisch gewesen. Dieser Effekt dürfte infolge des derzeit geringen Ferkelbestands bis in das kommende Jahr hinein anhalten. Die Analysten würden daher per Ende 2019 eine Jahresrate von 3% für den Anstieg der allgemeinen Verbraucherpreise erwarten. Um Nahrungsmittel bereinigte Inflationsdaten würden demgegenüber einen überschaubaren Preisdruck zeigen. Die geringe Nachfrage habe auch die Erzeugerpreise weiter gedrückt. Im August hätten die Produzentenpreise im Vergleich zum Vorjahr um 0,8% nachgegeben (Juli: -0,3%). ...

