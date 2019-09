Wien (www.anleihencheck.de) - Deutsche Konjunkturdaten brachten gestern einen Silberstreif in den dunklen Horizont, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Exporte hätten im Juli einen soliden Zuwachs von 0,7% verzeichnet. Die erste Konjunkturumfrage für den Monat September, der Sentix-Index, sei ebenfalls aufgrund der verbesserten Stimmung am Finanzmarkt geringfügig auf -11,1 Punkte angestiegen. Die nächsten Konjunkturdatenpunkte seien die heute zur Veröffentlichung anstehende französische und italienische Industrieproduktion für Juli. Erstere dürfte nach dem ausgeprägten Minus im Juni entsprechend der positiveren Stimmungsumfragen in positives Terrain gerutscht sein. Die Industrieproduktion für Italien dürfte hingegen weiter zurückgegangen sein. ...

