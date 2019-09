Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Dynamic Absolute Return D (ISIN DE000A1WZ3Z8/ WKN A1WZ3Z) erzielte im August einen Wertzuwachs in Höhe von 0,4%, so die Experten von Sauren.Die Mehrzahl der aktienorientierten Absolute-Return-Fonds des Portfolios habe im August in einem nachgebenden Aktienmarktumfeld ein positives Ergebnis erzielt. Die höchste Wertsteigerung habe der Polar UK Absolute Equity Fund (ISIN IE00BQLDRT72/ WKN A12CD0) ausgewiesen. Der von Guy Rushton verwaltete Fonds habe von seiner signifikanten Beimischung von Goldminenwerten profitiert, die im August deutliche Kursgewinne verbucht hätten, und um 7,2% zugelegt. ...

