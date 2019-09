Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts009/10.09.2019/10:00) - Schönen guten Tag liebe Geschäftsführer, Hallo liebe IT-Verantwortliche! Der Herbst ist eine Jahreszeit, in der oft neue Produkte oder Dienstleistungen auf den Markt kommen. Als IT-Leiter eines mittelständischen Unternehmens ist es auch meine Aufgabe, den technischen Markt zu beobachten und neue attraktive Produkte zu implementieren. Große Aufmerksamkeit aufgrund seiner Bedeutung und den möglichen kostspieligen Konsequenzen hat bei mir die Wartung von Servern, Storage oder dem Firmennetzwerk. Angebote für die Wartung gibt es natürlich viele. Sie unterscheiden sich von Anbieterseite durch unterschiedliche Leistungsangebote, Qualität und Preis. Beim Markenprodukt und Hersteller CISCO ist das Cisco SMARTnet wohl das beliebteste Wartungsprodukt dieses Herstellers. Es besteht grundsätzlich aus den Grundbausteinen: dem Hardware-Support und Reparatur, inklusive Ersatzteile, dem Software Support und Upgrade Service sowie dem Technical Assistance Center Support (TAC). Speziell für Kunden die Cisco Hardware in Ihrer IT Infrastruktur integriert haben, wurde der Cisco Partner Shared Support (PSS) entwickelt. Das bringt Kunden die einen Wartungsvertrag, bei einem Wartungsexperten, wie zum Beispiel hardwarewartung.com haben, eine praxisbezogene Alternative zu Cisco SmartNet. Dieses Wartungs-Produkt beinhaltet Hardware- und Software-Support mit eigenen Technikern und Ersatzteilen. Das Software Upgrade Service und den Zugang zum TAC Support wird vom Wartungsanbieter über den Cisco Partner Shared Support zugekauft. So können Sie auch weiter ihren Cisco Connection Online (CCO) Account für Software Downloads und Tools nutzen, um auf dem letzten Stand zu bleiben. Zusammengefasst ist die Leistung somit gleichzusetzen mit einem klassischen Cisco SMARTnet, mit dem Unterschied, dass die Kosten beim Wartungsspezialisten um fast 50 % niedriger sind. Wenn Sie das jetzt daran erinnert hat, die Wartungsverträge ihrer IT zu überprüfen und gegebenenfalls auch wieder zu aktualisieren, dann besuchen Sie die Website https://www.hardwarewartung.com/cisco-support/ und lassen sich unverbindlich ein Angebot für ihre Cisco-Hardware erstellen. Mit diesem Hinweis darf ich mich für heute auch schon wieder verabschieden und freue mich, sie demnächst wieder bald begrüßen zu dürfen - sofern Sie es mögen. Euer Bernd (Ende) Aussender: Change-IT e.U. Ansprechpartner: Guenther Haiduk Tel.: +43 720 775089 E-Mail: office@hardwarewartung.com Website: www.hardwarewartung.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190910009

(END) Dow Jones Newswires

September 10, 2019 04:00 ET (08:00 GMT)