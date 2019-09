Original-Research: Eyemaxx Real Estate AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Eyemaxx Real Estate AG Unternehmen: Eyemaxx Real Estate AG ISIN: DE000A0V9L94 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 21,70 Euro Kursziel auf Sicht von: 31.10.2019 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann Anleiheemission zur Refinanzierung hochverzinster Verbindlichkeiten, Kursziel und Rating unverändert Eyemaxx befindet sich derzeit in der Zeichnungsphase für die mittlerweile siebte Unternehmensanleihe. Das öffentliche Angebot der mit 5,5 % verzinsten Unternehmensanleihe mit einem Emissionsvolumen von bis 50 Mio. EUR läuft seit dem 05.09.2019 bis zum 19.09.2019. Die fünfjährige Laufzeit der Anleihe beginnt am 24.09.2019 und endet mit Ablauf des 23.09.2024. Mit der aktuellen Anleiheemission ist auch ein Umtauschangebot an die Inhaber der zum 30.03.2020 zur Rückzahlung anstehenden 8,0 %-EyemaxxAnleihe (2014/2020) verbunden, die derzeit noch ein ausstehendes Volumen in Höhe von 21,34 Mio. EUR aufweist. Da die neue Unternehmensanleihe einen wesentlich niedrigeren Kupon aufweist, sollen die Gläubiger, die das Umtauschangebot annehmen, eine Kompensation in Höhe von 22,50 EUR je umgetauschter Schuldverschreibung erhalten. Dieser Betrag entspricht einer Verzinsung von 2,25 % und liegt damit sogar höher als der entgangene Zinsgewinn, welcher sich unseren Berechnungen zur Folge für den Zeitraum 24.09.2019 - 30.03.2020 auf 1,31 % beläuft. Sollte das Umtauschangebot vollständig angenommen werden, würden Eyemaxx, ausgehend vom Nettoemissionserlös in Höhe von bis 48,25 Mio. EUR, liquide Mittel in Höhe von 26,91 Mio. EUR zufließen. Hiervon plant die Gesellschaft die Refinanzierung der beiden Wandelschuldverschreibungen (2016/2019 und 2017/2019), die zum 30.04.19 noch ein ausstehendes Volumen von insgesamt 22,91 Mio. EUR hatten. Demnach steht im Mittelpunkt des Verwendungszweckes dieser Unternehmensanleihe die Rückzahlung bestehender Verbindlichkeiten. Darüber hinausgehende, zur Verfügung stehende Liquidität, könnte gemäß Unternehmensangaben für den Ausbau der Projektpipeline sowie für den Erwerb von Bestandsimmobilien verwendet werden. Eyemaxx dürfte von einem Erfolg der aktuellen Anleihemission insbesondere in Form weiterhin rückläufiger Finanzierungskosten profitieren. Alleine die Refinanzierung der mit einem Kupon in Höhe von 8,0 % vergleichsweise hoch verzinsten Anleihe 2014/2020, sollte mit einer jährlichen Zinsersparnis in Höhe von 1,17 Mio. EUR einhergehen. Darüber hinaus sollte Eyemaxx insgesamt eine Verlängerung der Restlaufzeit der Verbindlichkeiten erreichen, womit die Flexibilität insbesondere im Bauträgergeschäft deutlich erhöht wird. Eyemaxx verfügt derzeit über eine Projektpipeline in Höhe von 855 Mio. EUR, welche die Basis einer von uns unterstellten anhaltenden Ausweitung der Geschäftstätigkeit (siehe Researchstudie vom 07.08.19) darstellt. Die Verbesserung der Finanzierungskonditionen, wie sie durch die aktuelle Anleiheemission erfolgen dürfte, haben wir dabei als einen wichtigen Faktor eines sukzessiven Anstieges der Rentabilität identifiziert. Daher ist die aktuelle Emission als eine Bestätigung unserer Prognosen zu sehen, die wir zunächst unverändert lassen. Wir bestätigen damit das Kursziel in Höhe von 21,70 EUR je Aktie und vergeben weiterhin das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18967.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (4,5a,6a,10,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung Datum (Zeitpunkt)Fertigstellung: 09.09.19 (15:59 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 10.09.19 (10:00 Uhr) =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

September 10, 2019 04:01 ET (08:01 GMT)