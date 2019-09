(UPM, Helsinki, 10.September, 11:35 EET) - UPM plant die dauerhafte Schließung einer SC-Papiermaschine am Standort Rauma in Finnland und den Verkauf seiner Zeitungspapierfabrik Chapelle in Grand-Couronne in Frankreich. Die Umsetzung der geplanten Maßnahmen würde UPMs Kapazität für SC-Papiere um 265.000 Tonnen und die Kapazität für Zeitungsdruckpapiere um 240.000 Tonnen verringern.



UPM stellt sich durch die aktive Anpassung der Produktionskapazität an die Kundennachfrage auf den strukturellen Rückgang des Marktes für grafische Papiere ein. Gleichzeitig werden so Schritte zur weiteren Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit eingeleitet. Die beiden Papiermaschinen sind in ihren jeweiligen Produktsegmenten innerhalb UPMs die am wenigsten wettbewerbsfähigen Anlagen.

Es ist geplant, die Stilllegung der PM 2 bei UPM Rauma bis Ende 2019 abzuschließen. Die Mitarbeiterverhandlungen werden heute aufgenommen. Die Papierproduktion auf den beiden am Standort Rauma verbleibenden Maschinen wird fortgesetzt. Der Plan betrifft 179 Positionen.

Für UPM Chapelle leitet UPM ein Bieterverfahren zum Verkauf des Werks ein. Der Verkaufsprozess hat keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Lieferungen an die Kunden. Falls bis Mitte Januar kein belastbares Angebot eingeht, werden Mitarbeiterverhandlungen im Hinblick auf eine mögliche Werksschließung aufgenommen. Die Suche nach einem möglichen Käufer würde in diesem Fall jedoch fortgesetzt. Ziel ist, diese Prozesse bis zum Ende von Q2 2020 abzuschließen. Derzeit sind im Werk Chapelle 236 Mitarbeiter beschäftigt.

"Die Papiermärkte in Europa verzeichnen seit über 10 Jahren einen strukturellen Nachfragerückgang, der dieses Jahr von der weltweiten Konjunktureintrübung noch verstärkt wurde. Die heute verkündeten Pläne sind daher ein notwendiger Schritt, um die Produktion auf den verbleibenden, wettbewerbsfähigen UPM SC Papiermaschinen sicherzustellen. Wir sehend darin einen wichtigen Schritt um als Hersteller grafischer Druckpapiere für unsere Kunden langfristig als leistungsfähiger und zuverlässiger Partner zu agieren," sagt Winfried Schaur, Executive Vice President, UPM Communication Papers.

"Die heute verkündeten Pläne werden zu einer besseren Kapazitätsauslastung der verbleibenden Papiermaschinen im jeweiligen Marktsegment führen. Darüber hinaus würden wir unsere gesamte Kostenstruktur und Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Wir sind uns bewusst, dass die Pläne Auswirkungen auf unsere zuverlässigen und engagierten Mitarbeiter haben werden. Deshalb werden wir uns dafür einsetzen, ihre Interessen möglichst sozial und verantwortungsvoll zu berücksichtigen. Selbstverständlich werden wir unseren Lieferverpflichtungen während des gesamten Prozesses in vollem Umfang nachkommen," sagt Anu Ahola, Senior Vice President News and Retail Business, UPM Communication Papers.

Gleichzeitig plant UPM, in Wroclaw in Polen einen neuen Business Services Hub einzurichten, in dem verschiedene kunden- und lieferantenbezogene Services und die damit verbundenen Finanzdienstleistungen zusammengeführt werden. Dieser Plan hätte Auswirkungen auf insgesamt 168 Positionen an 11 Standorten. Es ist geplant, dass UPM Finance & Control, UPM Communication Papers und UPM Raflatac die ersten Einheiten sein werden, die den neuen Business Services Hub nutzen. Die entsprechenden Stellenverlegungen sollen bis Q3 2020 abgeschlossen sein.

UPM wird Restrukturierungskosten in Höhe von 33 Mio. Euro (19 Mio. Euro zahlungswirksame Effekte und 14 Mio. Abschreibungen) in Q3 2019 buchen, um die Vergleichbarkeit des Quartalsergebnisses zu gewährleisten. Die Umsetzung der geplanten Maßnahmen würde jährliche Kosteneinsparungen von ca. 20 Mio. Euro zur Folge haben.

Falls Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an:



Für Informationen zu UPM Communication Papers, wenden Sie sich bitte an: UPM Communication Paper Stakeholder Relations, Tel. +49 821 3109 225, paperinfo@upm.com

Für Information den Standort Chapelle betreffend, wenden Sie sich bitte an: Jean Kubiac, General Manager, UPM Chapelle, (Kontakt über Pyksis: Tel. +34 6 14 88 85 77 oder +34 6 63 67 75 11)

Für Information den Standort Rauma betreffend, wenden Sie sich bitte an: Timo Suutarla, General Manager, UPM Rauma, Tel. +358 204 14 3100

Für Investorenanfragen oder Informationen zum neuen Business Services Hub, wenden Sie sich bitte an:

UPM, Media Relations

Mon-Fri 9:00-16:00 EET

Tel. +358 40 588 3284

media@upm.com

Über UPM Chapelle

UPM Chapelle stellt auf einer Papiermaschine Zeitungsdruckpapiere mit einer jährlichen Produktionskapazität von 240.000 Tonnen her. Das Werk befindet sich in Grand Couronne, Frankreich und beschäftigt derzeit 236 Mitarbeiter.

Über UPM Rauma

UPM Rauma stellt auf drei Papiermaschinen gestrichene und ungestrichene grafische Papiersorten mit einer jährlichen Produktionskapazität von 935,000 Tonnen her. Das Werk vefindet sich in Westfinnland und beschäftigt derzeit 601 Mitarbeiter.

Über UPM Communication Papers

UPM Communication Papers ist der weltweit führende Hersteller von grafischen Papieren und bietet seinen Kunden aus der Werbebranche, dem Verlagswesen und Anwendern aus den Bereichen Home und Office eine umfangreiche Produktpalette. Die leistungsstarken Papiere und Service-Konzepte von UPM schaffen Mehrwert für unsere Unternehmenskunden und erfüllen zugleich aktiv die strengsten Kriterien für Umweltschutz und soziale Verantwortung. Mit Hauptsitz in Deutschland beschäftigt UPM Communication Papers etwa 8.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen zu UPM Communication Papers und allen Produkten finden Sie unter www.upmpaper.com

UPM

Wir liefern erneuerbare und verantwortungsvolle Lösungen sowie Innovationen für eine Zukunft ohne fossile Rohstoffe. Unser Konzern besteht aus sechs Geschäftsbereichen: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers und UPM Plywood. Wir beschäftigen weltweit etwa 19.000 Mitarbeiter und unsere Umsatzerlöse liegen bei etwa 10,5 Mrd. Euro pro Jahr. Die Aktien von UPM werden an der Wertpapierbörse NASDAQ OMX Helsinki notiert. UPM Biofore - Beyond fossils. www.upm.com