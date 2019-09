Bonn (www.anleihencheck.de) - Im Vorfeld der EZB-Ratssitzung am Donnerstag legten die Renditen am deutschen Rentenmarkt zum Wochenauftakt kräftig zu, so die Analysten von Postbank Research.Die 10-jährige Bundrendite sei gegenüber Freitag um 5 Basispunkte auf -0,58% gestiegen. Ein klarer Impuls für die Bewegung sei dabei nicht auszumachen gewesen. Vielmehr habe mit Gerüchten über einen möglichen fiskalischen Stimulus hierzulande, mit der Hoffnung auf einen geordneten Brexit oder mit positiv aufgenommen Kommentaren von US-Offiziellen zum US-chinesischen Handelsstreit offenkundig eine ganze Reihe von Faktoren zu einer nachlassenden Risikoaversion und damit steigenden Kapitalmarktrenditen beigetragen. Die Entwicklungen hätten auch für eine rückläufige Nachfrage am US-Rentenmarkt gesorgt. Hier hätten 10-jährige Treasuries am Abend 7 Basispunkte höher als zum Vorwochenschluss mit 1,62% rentiert. (10.09.2019/alc/a/a) ...

