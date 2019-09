Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Europäische Staatsanleihen setzten ihre freundliche Entwicklung fort und waren auch im August stark nachgefragt, so die Experten von Union Investment.Anhaltende Konjunktursorgen, ein sich abermals zuspitzender Handelskrieg zwischen China und den USA und ein drohender ungeordneter Austritt des Vereinigten Königreiches aus der Europäischen Union seien nur einige Hiobsbotschaften gewesen, die für eine unverändert große Verunsicherung der Anleger gesorgt hätten. Die Renditen von Papieren der Euro-Kernstaaten hätten in diesem Umfeld Rekordtiefstände erzielt. Dabei seien negative Renditen längst keine Seltenheit mehr. Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik sei eine dreißigjährige Anleihe emittiert worden, die über einen Nullkupon verfügt habe und mit einer negativen Rendite an den Markt gekommen sei. Zehnjährige Bundesanleihen hätten Ende August bei -0,7 Prozent rentiert und damit noch einmal deutlich tiefer als noch Ende Juli. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...