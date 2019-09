Opel hat auf der IAA neben dem Corsa-e und Grandland X Plug-in-Hybrid auch den Corsa-e Rally präsentiert und die nächsten Schritte seiner Elektro-Offensive angekündigt, welche die leichten Nutzfahrzeuge betreffen. Diese werden schon in naher Zukunft in größerem Umfang elektrifiziert als bisher bekannt: So werden der Opel Combo Life, Combo Cargo und Zafira Life im Jahr 2021 rein elektrisch vorfahren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...