++ Aktienanleger zurückhaltend ++ Deutscher Bundestag debattiert über Haushalt für 2020 ++ DE30 am Dienstag leicht im Verlust ++Die Wall Street unterbrach am Montag ihre mehrtägige Rallye und beendete den Tag flach. Die Anleger scheinen eine vorsichtige Haltung einzunehmen, da wichtige Treffen von großen Zentralbanken (EZB und Fed) bevorstehen und es an der Handelsfront recht ruhig geworden ist. Die Märkte haben bereits einigen Optimismus eingepreist, sodass abzuwarten bleibt, in welchem Umfang geldpolitische Lockerungsmaßnahmen folgen und wie die Chancen auf ein Handelsabkommen zwischen den USA und ...

