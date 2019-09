Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Wall Street unterbrach am Montag ihre mehrtägige Rally und beendete den Tag flach, so die Experten von XTB. Die Anleger scheinen eine vorsichtige Haltung einzunehmen, da wichtige Treffen von großen Zentralbanken (EZB und FED) bevorstehen und es an der Handelsfront recht ruhig geworden ist, so die Experten von XTB. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...