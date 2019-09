Homepage Börse Stuttgart: https://www.boerse-stuttgart.de/ Dax Chart & Facts: http://bit.ly/2UK4MpJ Nach vier Handelstagen mit Gewinnen gehen dem Dax die Impulse aus. Anleger warten auf Signale der Notenbanken. Auch die Vorgaben leiden an Kurzatmigkeit. Dem Dow Jones ging auf dem Weg zu seinem im Juli markierten Rekordhoch die Puste aus. In China zeigten sich die wichtigsten Indizes im späten Handel etwas schwächer. Brexit Update Boris Johnson erneut gescheitert - keine Neuwahlen No-No Deal Brext Gesetz in Kraft: kein Austrittsabkommen bis Oktober? Verlängerung! Deutsche Bank Die Deutsche Bank rechnet wegen niedrigen Zinsen und der abflauenden Konjunktur mit Gegenwind Finanzvorstand James von Moltke: Bis 2022 nur noch Ertrag zwischen 24 und 25 Milliarden Euro. Symrise Societe Generale bekräftigte ihre Kaufempfehlung für Symrise - Kursziel an 100 Euro (94€) Die Wachstumsstory überzeugend: Schnelle Anpassung und geschicktes Investieren Dax 12.210 0,2 DowJones 26.835 +0,1 Euro 1,1051 +/- Gold 1.491 -0,5 Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß