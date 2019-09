Bern (ots) - Am 15. September ist der Internationale Tag der Demokratie. Zu diesem Anlass moderiert SWI swissinfo.ch am 12. September 2019 eine Panel-Diskussion zum Thema «Democracy and Disinformation». Die Botschaften Kanadas und Grossbritanniens laden zum öffentlichen Gespräch im Museum für Kommunikation in Bern ein.



Social Media, Blogs, Twitter, Facebook, Newsportale - die digitale Welt ist vielfältig und verbreitet Informationen rasend schnell. Doch welchen Informationen können wir vertrauen? Welchen Einfluss haben Falschinformationen auf die demokratischen Prozesse? Diese und weitere Fragen diskutieren Samantha Bradshaw, Oxford, und Fabrizio Gilardi, Zürich, im Museum für Kommunikation. Geraldine Wong, die bei SWI swissinfo.ch das Dossier «Fact Checks» verantwortet, moderiert die Veranstaltung. Das Gespräch wird auf Englisch geführt.



SWI swissinfo.ch ist der internationale Dienst der SRG, der multimedial, hintergründig und aktuell in zehn Sprachen publiziert. Die globale Berichterstattung über demokratische Bewegungen verfolgen SWI-Journalistinnen und -Journalisten intensiv. Die gelebte Demokratie ist in der Schweiz einzigartig. Die jüngsten Geschehnisse etwa in Hong Kong zeigen, wie wichtig es ist, die demokratischen Bestrebungen medial zu begleiten und ihnen Gehör zu verschaffen.



Veranstaltungshinweis:



«Democracy and Disinformation», Diskussion im Museum für

Kommunikation, Helvetiastrasse 16, 3006 Bern. www.mfk.ch

Einlass: ab 17.30 Uhr, Start der Diskussion 18.30 Uhr

Eintritt frei. Registrierung ist erwünscht: http://ots.ch/M6XZE9 Link:



SWI swissinfo.ch - Dossier "Fact Checks": https://www.swissinfo.ch/eng/in-depth/fact-checks-by-swissinfo-ch



Kontakt:



Christian Burger, Head of Communication and Marketing SWI

swissinfo.ch, christian.burger@swissinfo.ch, +41 31 350 95 50



Original-Content von: SWI swissinfo.ch, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001296/100831999