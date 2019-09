FRANKFURT (Dow Jones)--Daimler-CEO Ola Källenius sieht den Konzern "gut unterwegs", die CO2-Flottenziele der EU für das Jahr 2021 zu schaffen. Die Modellpalette mit Plug-in-Hybriden und Elektrofahrzeugen sei so, dass dies möglich sei, sagte der Konzernchef auf der Internationalen Automobilausstellung IAA in Frankfurt. Man könne allerdings dem Kunden nicht vorschreiben, welche Autos er kauft. Insofern sei nicht auszuschließen, dass Daimler die Zielvorgabe nicht erreiche. Entscheidend werde deshalb die Nachfrage in den nächsten zwei Jahren.

Mercedes-Benz muss im Flottendurchschnitt nach den EU-Vorgaben auf 105 Gramm CO2-Ausstoß pro Kilometer kommen. Gelingt dies nicht, drohen dem Unternehmen Strafzahlungen. 2018 lag der CO2-Ausstoß über die Flotte hinweg bei 134 Gramm.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/smh

(END) Dow Jones Newswires

September 10, 2019 05:17 ET (09:17 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.