(shareribs.com) Chicago 10.09.2019 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich im gestrigen Handel erneut leichter, belastet vom guten Wetter. Im späten Handel kam es dann aber zu einer technischen Gegenbewegung. Im elektronischen Handel verbessert sich Dezember-Mais um 3,5 Cents auf 3,5775 USD/Scheffel. Der Dezember-Kontrakt ist am Montag auf ein neues Tief gefallen. Erst spät im Handelsverlauf ...

