Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Aktien des Stahlhändlers Klöckner & Co mit "Outperform" und einem Kursziel von 7,20 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Branche befinde sich in den letzten Zügen eines Abwärtszyklus, schrieb Analyst Conor Rowley in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nun sei eine Erholung in Sicht. So dürften die Margen in Europa wieder steigen, da weniger Material in die Europäische Union importiert werde. Rowley konzentriert sich vor diesem Hintergrund auf Unternehmen wie etwa Klöckner & Co, die eine starke operative Ausrichtung aufwiesen und über hohe Liquiditätszuflüsse verfügten./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2019 / 08:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2019-09-10/11:56

ISIN: DE000KC01000