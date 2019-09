Die Aktie von CR Capital Real Estate gehört zu den Immobilientitel mit der besten Performance im laufenden Jahr. Offenbar treffen die Berliner mit ihrem Geschäftsmodell als regionaler Immobilienentwickler mit Fokus auf "bezahlbarem Wohnraum" in Berlin, Leipzig und Umland den Nerv der Investoren. Aber auch die operativen Zahlen von CR Capital Real Estate sahen zuletzt allesamt […] The post CR Capital Real Estate: "Unsere Zeit kommt jetzt" appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...