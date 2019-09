Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Edelmetalle haben sich in den vergangenen Wochen verteuert, so die Analysten der DekaBank. Die geopolitischen Konflikte würden weiter schwelen. So zeichne sich keine Lösung für den Handelskonflikt zwischen den USA und China ab, und der ungeordnete Brexit schien Anfang September so wahrscheinlich wie nie zuvor. ...

