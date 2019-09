Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Diageo im Zuge des weiter gestiegenen Bewertungsaufschlags für den gesamten europäischen Getränkesektor von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft und das Kursziel von 2950 auf 3450 Pence angehoben. Die Prämie für den Sektor sei gerechtfertigt, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Zudem habe er seine Bewertungsmodelle weiter in die Zukunft verschoben, was unter anderem Auswirkungen auf sein Anlageurteil und das Kursziel für die Aktien der Spirituosenhersteller Diageo und Pernod Ricard gehabt habe./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2019 / 23:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2019 / 05:43 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2019-09-10/12:05

ISIN: GB0002374006