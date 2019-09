Für Anleger in der bet-at-home.com-Aktie (WKN: A0DNAY) gibt es heute eine gute und eine schlechte Nachricht. Zuerst die schlechte: Wie die bet-at-home.com AG am Montag nach Handelsende informierte, erwarten die österreichischen Steuerbehörden vom Online-Wettanbieter Körperschaftssteuernachzahlungen aus den Veranlagungszeiträumen 2013 bis 2018 in Höhe von 11,9 Millionen Euro. So werde laut bet-and-home.com die bislang angewandte Konzernverrechnung zwischen dem österreichischen ...

