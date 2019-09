Die zuletzt bärenstarke Zalando-Aktie (WKN: ZAL111) tastet sich nach der Kurshalbierung vor rund einem Jahr wieder heran an das 2018er-Hoch bei 49,87 Euro. Laut eigenen Angaben ist der Berliner Konzern "Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle" und will das auch bleiben.

Die am 1. August veröffentlichten Zahlen für das erste Halbjahr wiesen den größten Zuwachs an aktiven Kunden aus sowie den stärksten Ansturm auf die Online-Shopping-Webseite seit 2013. Das Bestellvolumen pro Kopf (260 Euro) wie auch die Bestellanzahl pro aktivem Kunden in einem Jahr (4,6) bewegen sich auf Rekordniveau. Da die erfreulichen Entwicklungen teils Hand in Hand gehen mit den Geschäftszahlen, ist die Aktie einen Blick wert.

