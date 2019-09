London (www.anleihencheck.de) - Zeitenwende auf den Anleihenmärkten: Noch vor einem Jahr betrug die 10-jährige Rendite für US-Treasuries 2,85 Prozent und die 10-jährige Rendite bei deutschen Bundesanleihen 38 Basispunkte, so Chris Gannatti, Head of Research Europa bei WisdomTree.Mittlerweile lägen die Zahlen bei 1,51 Prozent bzw. minus 0,68 Prozent. Während dies kurzfristig eine massive Risikoaversion der Anleger signalisiere, stelle sich die viel wichtigere Frage, was Investoren, die Erträge aus ihren Portfolios benötigen würden, nun tun könnten. ...

