Americas Gold and Silver Corp. gab gestern bekannt, dass es eine strategische Joint-Venture-Vereinbarung mit Eric Sprott unterzeichnet hat, um die Minenoperationen am Galena-Komplex zu rekapitalisieren. Dieser befindet sich im Silver Valley im Nordwesten Idahos.



Dieses Joint Venture wird es Americas innerhalb von zwei Jahren erlauben, die Entwicklung zu beschleunigen, die Infrastruktur zu modernisieren, neue Ausrüstung zu erwerben sowie Zielexplorationen durchzuführen.



Ab dem 1. Oktober 2019 wird Eric Sprott, durch das Unternehmen 2176423 Ontario Ltd., anfänglich bis zu 20 Millionen Dollar im ersten Jahr des JV zur Verfügung stellen. Americas wird zusätzliche 5 Millionen Dollar investieren, um weitere Kapitalverbesserungen im Jahr 2020 zu finanzieren.



Erst kürzlich bekannte sich Americas Silver Corp. zu Americas Gold and Silver Corp. um.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de