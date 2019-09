Umfrage zum jährlichen IT Pro Day unterstreicht die Bedeutung von Weiterbildung und Vertrauen der Technikexperten in die eigenen Fähigkeiten

SolarWinds (NYSE:SWI), ein führender Anbieter leistungsstarker und kostengünstiger IT-Management-Software, stellt die Ergebnisse seiner Studie zum IT Pro Day 2019: Building Confidence for Tech Pros of Tomorrow vor. Die Umfrageergebnisse zeigen auf, in welchen Bereichen Technikexperten ihre Fähigkeiten ausbauen müssen, um die hybriden, dezentralen technischen Umgebungen von heute und komplexe Umgebungen von morgen zu verwalten. Die Umfrage wurde anlässlich des IT Professionals Days, der immer am dritten Dienstag im September stattfindet (17. September 2019), durchgeführt. An diesem Tag geht es darum, IT-Experten Wertschätzung zu zeigen und die kritische Rolle herauszustellen, die sie im Leben der Endbenutzer und im Betrieb erfolgreicher, moderner Unternehmen spielen. Die diesjährigen Ergebnisse machen deutlich, wie sich Technikexperten auf die Zukunft vorbereiten können.

"Auch wenn Technikexperten sich ihrer Ziele bewusst sind, kann der Weg hin zu einer selbstbewussten Karriere steinig sein", sagt Joe Kim, Executive Vice President, Engineering, und Global Chief Technology Officer bei SolarWinds. "Es ist keine einfache Aufgabe sich die notwendigen Fähigkeiten zu erarbeiten und herauszufinden, wie man sich diese am besten aneignet wie unser IT Trends Report in diesem Jahr bereits belegt hat. Für den IT Pro Day 2019 gehen wir noch einen Schritt weiter und haben untersucht, wie Technikexperten neue Qualifikationen erwerben und wie wir sie auf ihrem Karriereweg und im Vertrauen auf die eigenen Fähigkeiten unterstützen können. Wir freuen uns, beim fünften, alljährlichen IT Pro Day ihre Bedürfnisse und ihr Engagement für die Branche in den Vordergrund zu stellen."

Technikexperten sind sich der Auswirkungen von Qualifikationslücken bewusst. Sechzig Prozent der Befragten haben in den letzten sechs Monaten keine neuen Fähigkeiten oder Zertifizierungen erworben. Fast 50 Prozent der Technikexperten, die tatsächlich einen Zertifizierungsprozess begannen, haben diesen aufgrund von Zeitmangel nicht abgeschlossen.

Die Umfrage zum IT Pro Day 2019 zeigt, wie Führungskräfte und Technikexperten zusammenarbeiten können, um Qualifikationslücken zu schließen. Den Umfrageergebnissen zufolge sind eine stärkere Unterstützung von der IT- und Geschäftsleitung sowie ein höheres Budget die zwei größten Anforderungen, damit Technikexperten aktuelle und zukünftige IT-Umgebungen zuversichtlicher verwalten können. Gleichzeitig sind auch Fertigkeiten in zwischenmenschlicher Kommunikation für ein kontinuierliches Karrierewachstum entscheidend.

"Technikexperten arbeiten heute stärker denn je mit Führungskräften zusammen, um Unternehmensziele zu erreichen. Gleichzeitig müssen sie mit der enormen Menge an Arbeit und Verantwortung zurechtkommen, die die heutigen, komplexen und technischen Umgebungen mit sich bringen", fügt Kim hinzu. "SolarWinds hat es sich in den letzten 20 Jahren zur Aufgabe gemacht, Technikexperten dabei zu unterstützen, Probleme so zu lösen, wie sie es wollen. Anlässlich des fünften jährlichen IT Pro Days möchten wir auf die vorhandenen Qualifikationslücken aufmerksam machen und Technikexperten befähigen, ihre Karrieren zukunftssicher zu gestalten."

"SolarWinds bietet IT-Experten Schulungsressourcen und eine Benutzer-Community, in der sie sich mit anderen Technikexperten austauschen können. Egal ob mit unserem Customer Success Center, unserem MSP Institute, der SolarWinds Academy, unserer THWACK-Community mit über 150.000 registrierten Mitgliedern, der jährlichen und virtuellen Online-Schulungsveranstaltung THWACKcamp, unserem SolarWinds Empower MSP, einem zweijährlichen Partner-Event oder mit Schulungsprogrammen wie dem SolarWinds Lab und TechPod: Wir möchten die Arbeit von IT-Experten vereinfachen, damit sie sich ganz auf den Erfolg ihrer Unternehmen konzentrieren können", erläutert Kim.

Wichtigste Ergebnisse

Für die Umfrage zum IT Pro Day 2019: Building Confidence for Tech Pros of Tomorrow wurden Technikexperten weltweit befragt, um Einblick in vorhandene Qualifikationslücken zu erhalten und herauszufinden, wie Technikexperten und ihre Unternehmen mit diesen umgehen.

Schon der SolarWinds IT Trends Report 2019: Skills for Tech Pros of Tomorrow (Fähigkeiten der Technikexperten von morgen) ergab, dass Technikexperten sich nicht ausreichend für die Verwaltung heutiger und zukünftiger Umgebungen gerüstet fühlen. Doch immer noch steht Weiterbildung zu wenig im Vordergrund.

Nahezu 60 der Befragten haben in den letzten sechs Monaten keine neuen Fähigkeiten oder Zertifizierungen erworben.

Einige hatten die Absicht, eine neue Fertigkeit zu erwerben: 63 der Umfrageteilnehmer haben einen Zertifizierungsprozess begonnen (z. B. Microsoft , Cisco , AWS , VMware ), aber den Kurs nicht abgeschlossen.

, Cisco , AWS , VMware ), aber den Kurs nicht abgeschlossen. Fast die Hälfte (47 %) gab Zeitmangel als Grund dafür an, den Kurs nicht vollendet zu haben.

Unternehmen arbeiten daran, den Fachkräftemangel in Rechenzentren auf eine Weise zu lösen, die Technikexperten entgegenkommt. Unternehmensinterne Schulungen gehören zu den drei beliebtesten Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel und wurden von 35 der Befragten favorisiert. Die Mehrheit der Umfrageteilnehmer (54 %) gab zudem an, dass ganztägige Präsenzschulungen ihrer Ansicht nach zu den IT-Schulungsoptionen gehören, die im Hinblick auf den Zeitaufwand den meisten Mehrwert bieten. Unternehmen, die diese Lücke mithilfe von Automatisierung schließen (31 %), zeigen, wie Unternehmen in neue Möglichkeiten zur Weiterbildung der Mitarbeiter investieren können.



Die Entwicklung von Soft Skills wird für das Karrierewachstum immer wichtiger. Nahezu die Hälfte der Befragten (46 %) nannte zwischenmenschliche Kommunikationsfähigkeiten als entscheidend für ihr kontinuierliches Karrierewachstum. Zu den weiteren Top-Fähigkeiten gehören: Projektmanagement: 56 Reden in der Öffentlichkeit/Präsentationen: 52



Auch wenn die meisten Technikexperten bei der Kommunikation mit der Geschäftsleitung selbstsicher auftreten, erhalten sie nicht immer die Tools und die Unterstützung, die sie für ein effektives Arbeiten benötigen.

Damit Technikexperten aktuelle und zukünftige IT-Umgebungen zuversichtlicher verwalten können, müssen vor allem die folgenden zwei Punkte erfüllt sein: Höheres Budget/zusätzliche Ressourcen: (64 %) Stärkere Unterstützung durch die IT-Abteilung oder Geschäftsleitung: (48 %)



Die meisten Technikexperten sind selbstsicher bei der Kommunikation mit der Geschäftsleitung, wenn es darum geht, Technologiekäufe oder Zeit-/Budgetinvestitionen für Teamschulungen anzufordern: 44 fühlen sich sehr selbstsicher und nahezu 50 sind einigermaßen selbstsicher



Fertigkeiten im Anwendungsleistungsmanagement (Application Performance Management, APM) werden für Technikexperten verschiedener Aufgabenbereiche immer wichtiger. Gleichzeitig haben Technikexperten den Wunsch, ihre APM-Kenntnisse zu erweitern.



Die Befragten nannten Anwendungssupport, Fehlerbehebung und Überwachung als Verantwortlichkeiten, die sie übernehmen, obwohl sie nicht zu ihrer Stellenbeschreibung gehören. 53 erwähnten insbesondere die Überwachung der Benutzererfahrung (User Experience Monitoring) für Anwendungen als zusätzlich notwendige Fähigkeit, um ihre Umgebung zuverlässig zu verwalten. Dies zeigt, wie hoch die Priorität eines außergewöhnlichen Endnutzererlebnisses ist.



Die Umfrage wurde im August 2019 von SolarWinds durchgeführt und von 177 Technikexperten des öffentlichen und privaten Sektors auf der ganzen Welt beantwortet.

IT Professionals Day

Der "IT Professionals Day" (Tag der IT-Experten) findet alljährlich zu Ehren aller IT-Experten und unabhängig von ihrer Branche statt. Während Feiertage wie der "System Administrator Appreciation Day" zu Ehren einer bestimmten Berufskategorie im IT-Bereich stattfinden, werden mit dem "IT Professionals Day" nicht nur Systemadministratoren, sondern auch Netzwerktechniker, Datenbankadministratoren, IT-Sicherheitsexperten, Entwickler, MSPs, IT-Supportmitarbeiter und alle anderen Experten in IT-Positionen gewürdigt und gefeiert. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website ITProDay.org.

