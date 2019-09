Berlin (ots) - Zur Vorstellung der neuen EU-Kommission sagt BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang: "Wichtiges Signal in wirtschaftlich stürmischen Zeiten"



"Die designierte Kommissionspräsidentin hat für die wirtschaftsrelevanten Ressorts profilierte und qualifizierte Kandidaten vorgeschlagen. Das ist ein wichtiges Signal in wirtschaftlich stürmischen Zeiten.



Die Industrie erwartet von der neuen EU-Kommission eine ambitionierte und zukunftsgerichtete Industriestrategie. Ein nachhaltiges Europa gelingt nur, wenn wir wirtschaftliche, soziale und ökologische Ziele in Einklang bringen und dabei wettbewerbsfähig bleiben.



Ganz oben auf die Prioritätenliste gehören die Vollendung des Binnenmarkts - insbesondere für Dienstleistungen, Energie und Digitales. Die EU sollte deutlich mehr Investitionen für Schlüsseltechnologien wie künstliche Intelligenz, vernetztes Fahren oder Biotechnologie, die digitale Infrastruktur sowie transeuropäische Verkehrs- und Energienetze aufwenden. In einem immer anspruchsvolleren Wettbewerb mit den USA und China muss sich Europa durch eine gestärkte Wettbewerbsordnung wappnen, die sich auf Investitions- und Innovationsförderung fokussiert.



Anlässlich der anstehenden Parlamentsanhörungen ermutigt die deutsche Industrie die Europaabgeordneten, die designierten Kommissare auf Maßnahmen festzulegen, welche die europäische Wirtschaft nachhaltig stärken."



Pressekontakt:



BDI Bundesverband der Dt. Industrie

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Breite Straße 29

10178 Berlin

Tel.: 030 20 28 1450

Fax: 030 20 28 2450

Email: Presse-Team@bdi.eu

Internet: http://www.bdi.eu



Original-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/38715