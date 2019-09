Auf der Fachpack dreht sich bei Trapo, Partner für industrielle Automatisierung in der Verpackungsindustrie, alles um fahrerlose Transportsysteme und die sichere Zusammenarbeit von Mensch und Roboter. Ausgestattet mit einem MRK-Roboter erfüllt der Transport Shuttle verschiedene Anforderungen der Verpackungsindustrie in einem System: Fördern, Palettieren, Depalettieren und Lagenbildung. Hierbei arbeitet der Roboter als zusätzliche Hand des menschlichen Kollegen. Fördertechnik, Robotersysteme Palettierung, Depalettierung Automatisierung Fachpack: Halle 3, Stand 205 Praxistagung: Roboter in der Verpackungsindustrie ...

