Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Der MG400 soll kleinen und mittelständischen Unternehmen helfen, ihre Produktivität zu steigern - und das zu einem erschwinglichen Preis und mit einem hohen Maß an BenutzerfreundlichkeitDOBOT, ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Roboterarm-Lösungen, hat kürzlich den DOBOT MG400 (https://www.dobot.cc/products/mg400-overview.html) vorgestellt, einen leichten Desktop-Roboter, der auf Automatisierung und Mensch-Roboter-Kollaboration spezialisiert ist. MG400 ist jetzt zur Vorbestellung verfügbar auf Kickstarter (https://www.kickstarter.com/projects/dobot/dobot-mg400-lightweight-desktop-collaborative-robot?ref=f3mlaf). Kürzlich hat DOBOT 320 Millionen Yuan (etwa 50 Millionen Dollar) in einer Serie-C-Finanzierung aufgebracht.Die Roboter von DOBOT kosten nur ein Drittel eines typischen Industrieroboters. Damit will DOBOT den Zugang zu Roboteranwendungen für alle Branchen ermöglichen. MG400 integriert sich nahtlos in verschiedene Fertigungsprozesse und kann Aufgaben wie Be- und Entladen, Dosieren, Inspektion und Prüfung ausführen. Der MG400 eignet sich auch hervorragend für die Handhabung von Flüssigkeiten und die Verarbeitung von Proben in biomedizinischen und chemischen Labors. Darüber hinaus kann er die Automatisierungs- und Robotikforschung in Universitäten erheblich erleichtern."Der MG400 verkörpert unsere Philosophie, Kompaktheit, Kosteneffizienz und Zeitersparnis in den Vordergrund zu stellen. Wir haben ihn leicht und flexibel gestaltet, um Unternehmen aller Branchen dabei zu helfen, bestehende Prozesse und Arbeitsabläufe zu automatisieren. Unser ultimatives Ziel ist es, Industrieroboter zu einem Gebrauchsgut zu machen, so wie Apple es mit PCs getan hat", sagt Jerry Liu, Gründer und CEO von DOBOT.Benutzerfreundlichkeit auf Verbraucherebene- Einsatz innerhalb von 10 Minuten: Mit der gleichen Grundfläche wie ein Laptop und einem Gewicht von nur 8 Kilo ist das MG400 kompakt genug, um auf der Werkbank zu stehen oder neben einer bestehenden Linie oder Zelle zu arbeiten.- Mehrere Steuerelemente für Anfänger und Profis: MG400 ist programmierbar durch Teach-In und Playback, grafisches Blockprogramm und LUA-Skript.- Einfach anzulernen: Ziehen und bewegen Sie den Roboter, um ihm einen bestimmten Weg beizubringen. Beruhigend sicher im BetriebDer MG400 besitzt einen Kollisionserkennungsalgorithmus und seine Schwelle liegt bei einer Kollisionskraft von weniger als 12N. Der MG400 braucht keinen Sicherheitszaun und stoppt sofort, wenn er ein Hindernis berührt.Industrietaugliche Leistung- Hohe Präzision: garantiert Wiederholgenauigkeit von bis zu 0,05 mm, der Dicke eines menschlichen Haares- Nutzlast: 500g- Höchstgeschwindigkeit der Gelenke: 300°/s- Reichweite: 440 mm Zur MG400 Kickstarter Kampagne: Klicken Sie hier (https://www.kickstarter.com/projects/dobot/dobot-mg400-lightweight-desktop-collaborative-robot?ref=f3mlaf).Medienmappe: Klicken Sie hier (https://drive.google.com/drive/folders/1v2Fh-3frpAaa-yZyaDudY2cW4KRhRecu?usp=sharing).Informationen zu DOBOTDOBOT ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Robotiklösungen mit Fokus auf die Entwicklung von intelligenten Roboterarmen. DOBOT-Produkte sind in mehr als 100 Ländern auf der ganzen Welt erhältlich. Die bereits verkauften 40.000 Roboter werden von über 200.000 Anwendern in den Bereichen Bildung, Industrie und Handel eingesetzt. DOBOT hat weitreichende Erfahrung in den Bereichen mechanisches Getriebe, Design von Roboterstrukturen, dynamische Steuerungsalgorithmen, Niederspannungs-Gleichstrommotoren und Servoantriebe. Das Unternehmen hat sich 130 geistige Eigentumsrechte und 72 Software-Urheberrechte im In- und Ausland gesichert.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1426960/image.jpgPressekontakt:Meredith Wangmeredith@dobot.cc+86-18674858161Original-Content von: DOBOT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152551/4823344