Plötzlicher Kursschock: Die Varta-Aktie (WKN: A0TGJ5) geht am Dienstag in eine Konsolidierung über. Die Kurse geben vom Tageshoch bei 90,00 Euro auf 83,30 Euro nach. Nun diskutieren Anleger darüber, ob das am 6. September erreichte Allzeithoch bei 91,30 Euro (intraday) das Ende der steilen Aufwärtsbewegung ist.

Klar ist: Zum ersten Mal seit dem News-Zeitpunkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...