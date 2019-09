Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Rendite einer zehnjährigen Bundesanleihe hat ihren historischen Tiefpunkt von knapp -0,75 Prozent p.a. überwunden und auf -0,58 Prozent p.a. zugelegt, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.Im Umkehrschluss habe der fiktive Kurs einer entsprechenden Bundesanleihe - gemessen an der Wertentwicklung des Euro Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) - um knapp drei Prozent (von 179,5 auf 174,5) nachgegeben. Dadurch werde das Dilemma für Besitzer von verzinslichen Wertpapieren verdeutlicht: steigende Marktzinsen würden mit Kursverlusten einhergehen. In Zeiten der Negativzinsen könnten diese nicht durch anteilige Kupons kompensiert werden. Trotz Zinsanstieg verbleibe die aktuelle Rendite tief im roten Bereich. Vorerst sei diese Marktbewegung nicht mehr als eine technische Gegenbewegung nach dem außergewöhnlich schnellen Zinsverfall seit Anfang Mai. ...

