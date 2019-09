Paris (www.fondscheck.de) - Lyxor ETF legt mit der Börsennotierung von vier Zinskurven-ETFs eine europaweit neuartige Produktreihe auf, so Lyxor Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:In einem Umfeld zunehmender wirtschaftlicher Unsicherheiten und geldpolitischer Schwankungen bieten diese innovativen Instrumente Anlegern die Möglichkeit, ihre Erwartungen an zwei der wichtigsten Benchmarks für die Leitzinsen und Finanzmärkte zum Ausdruck zu bringen - und zwar über Positionen in einfachen und transparenten ETF-Vehikel. Die neue Lyxor ETF-Produktpalette umfasst jeweils zwei Vehikel auf US-Staatsanleihen und deutsche Bundesanleihen, mit denen Anleger auf steiler werdende oder abflachende Zinskurven setzen können. ...

