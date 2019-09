Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsratinggesellschaft Scope setzt die Bewertung des Europa-Aktienfondsmanagements von Berenberg Wealth & Asset Management vorerst auf "under review", so die Experten von "FONDS professionell".Die Analysten der Berliner Agentur möchten die Auswirkungen des Abgangs von Henning Gebhardt in aller Ruhe prüfen. Der Leiter des Wealth & Asset Management-Bereichs habe gestern (09.09.) nach nicht einmal drei Jahren seinen Rückzug von der Hamburger Privatbank angekündigt. ...

