Byton zeigt auf der IAA die Serienversion des M-Byte. Erste Lieferungen an Kunden in China sind inzwischen leicht nach hinten datiert: auf Mitte 2020. In Europa und Nordamerika soll der Debütstromer des Unternehmens seinen Marktstart dann 2021 geben. Byton enthüllt zur IAA nun auch technische Daten: Die Basisversion des M-Byte wird auf eine Leistung von 200 kW, eine Batteriekapazität von 72 kWh und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...