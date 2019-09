Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Santander auf der "Conviction Buy List" belassen. Die Volkswirte der US-Investmentbank rechneten damit, dass die Europäische Zentralbank (EZB) auf ihrer nächsten Sitzung die Geldpolitik erheblich lockern dürfte, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Erwartet werde unter anderem eine Reduzierung des Einlagensatzes von minus 0,4 auf minus 0,6 Prozent. Dies müsse aber mit einer Staffelung des Zinssatzes ("Tiering") einhergehen, um bei den Banken einen deutlichen Gewinneinbruch zu verhindern. Die Papiere von Santander seien derweil attraktiv bewertet./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2019 / 00:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0037 2019-09-10/13:20

ISIN: ES0113900J37