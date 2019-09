** Neue Finanzierung rüstet das Unternehmen für nächste schnelle Wachstumsphase als Reaktion auf die Kundennachfrage **

** Ankündigung folgt auf die jüngste Markteinführung eines luxuriösen Serienfahrzeugs mit einem kundenspezifischen Motor von YASA **

YASA, der weltweit führende Hersteller von Axialfluss-Elektromotoren und Steuerungen für Hybrid- und reine Elektrofahrzeuge, gab heute den Abschluss einer Finanzierungsrunde über 18 Millionen Pfund (20 Millionen Euro) bekannt. Die neuen Mittel ermöglichen es dem Unternehmen, auf die schnell wachsende Kundennachfrage aus der Automobil und Luft- und Raumfahrtbranche flexibel zu reagieren. Neben den bestehenden Investoren Parkwalk Advisors und Universal Partners haben Oxford Sciences Innovation (OSI) und Inovia Capital die Runde ergänzt.

Die innovativen Designs für Axialflusselektromotoren und Steuerungen von YASA bieten erstklassige Leistungs- und Drehmomentdichten. Sie eignen sich sowohl für Hybrid- als auch für reine Elektroanwendungen und ermöglichen den Herstellern die Verbesserung der Leistung von Elektrofahrzeugen bei gleichzeitiger Gewichtsreduzierung.

Bereits im Mai 2019 hatte YASA bekanntgegeben, dass ein jetzt in der Serienproduktion befindliches luxuriöses Hybrid-Elektroauto von einem kundenspezifischen Motor von YASA angetrieben wird.

Charles Conn, CEO von OSI, kommentierte die neue Finanzierungsrunde mit den Worten: "Wir verfolgen die Fortschritte von YASA seit einigen Jahren und freuen uns über die Möglichkeit, in eines der spannendsten wachstumsstärksten Technologieunternehmen Großbritanniens zu investieren, das gut aufgestellt ist, um von der schnellen Umstellung auf die Elektrifizierung sowohl im Automobil- als auch im Luft- und Raumfahrtbereich profitieren zu können."

Patrick Pichette, General Partner bei Inovia Capital, sagte: "YASA verkörpert das, was wir uns für unsere Portfoliounternehmen wünschen ein Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial und einem Team, das sich leidenschaftlich für den Aufbau einer besseren Welt durch die Erforschung und Anwendung innovativer Technologien einsetzt. Die Elektromotoren und Steuerungen von YASA eröffnen den Fahrzeugherstellern völlig neue Möglichkeiten, sodass sie aufregende elektrische Fahrerlebnisse schaffen und gleichzeitig die Umweltbelastung senken können. Wir freuen uns darauf, dem Unternehmen das Wachstum zu ermöglichen und seinen Platz im Mittelpunkt der Elektrifizierungsrevolution zu sichern."

Dr. Chris Harris, CEO von YASA, sagte: "Diese Finanzierungsrunde hilft dem Unternehmen bei der Vorbereitung auf die schnell wachsende Nachfrage unserer Automobilkunden nach unseren Elektromotoren und Steuerungen. Wir freuen uns, OSI und Inovia als Investoren begrüßen zu dürfen beide teilen unsere langfristige Vision für das Unternehmen und bringen umfangreiche operative Erfahrung ein, mit der wir unser volles Potenzial ausschöpfen können."

REDAKTIONELLE HINWEISE

YASA https://www.yasa.com/

YASA ist der weltweit führende Hersteller von Axialfluss-Elektromotoren und Steuerungen für Anwendungen in der Automobil- und Luftfahrtindustrie. Die von YASA entwickelten Elektromotoren und Steuerungsprodukte bieten den kleinsten und leichtesten Formfaktor im Verhältnis zu Leistung und Drehmoment. Das privat geführte Unternehmen hat seinen Sitz in Oxford, dem Zentrum des britischen Automobilbaus. Zu den Investoren des Unternehmens gehören Parkwalk Advisors, Universal Partners, Oxford Sciences Innovation (OSI) und Inovia Capital.

Inovia Capital https://inovia.vc

Inovia Capital ist ein Full-Stack-Risikokapitalunternehmen, das mit mutigen Gründern zusammenarbeitet, um beständige globale Technologieunternehmen aufzubauen. Wir setzen auf die Umwandlung von Risikokapital, indem wir das Handwerk perfektionieren, zuerst in Menschen zu investieren. Wir arbeiten energisch an dem Ziel, Gründern eine engagierte, langfristige Betreuung, ein globales Talentnetz und strategische Unterstützung für die globale Aufstellung zu bieten. Gemeinsam transformieren wir die Regeln komplexer althergebrachter Branchen, dehnen Technologiegrenzen aus und verfolgen kühne Visionen für eine bessere Zukunft. Inovia Capital verwaltet über eine Milliarde US-Dollar in fünf Fonds unter anderem in der Früh- und Wachstumsphase und hat Niederlassungen in Montreal, Toronto, Calgary, San Francisco und London.

Oxford Sciences Innovation https://www.oxfordsciencesinnovation.com

OSI ist eine in Partnerschaft mit der Universität Oxford gegründete Risikokapitalfirma zur Weiterentwicklung ihrer fortschrittlichen Wissenschaft in neue Plattformunternehmen. OSI hat 600 Millionen Pfund von GV, Lansdowne, Sequoia, Temasek, Tencent, Wellcome und anderen globalen Investoren eingesammelt und unterstützt Wissenschaftler seit 2015 beim Aufbau von Unternehmen zur Bewältigung der weltweiten Herausforderungen von Infektionskrankheiten bis hin zu erneuerbaren Energien.

Parkwalk http://parkwalkadvisors.com

Parkwalk ist der größte Verwalter von EIS-Wachstumsfonds und unterstützt weltverändernde Technologien, die aus führenden britischen Universitäten und Forschungseinrichtungen hervorgehen. Mit einem verwalteten Vermögen von 250 Millionen Pfund hat er mit seinem Flaggschifffonds Parkwalk Opportunities EIS Fund sowie preisgekrönten Unternehmens- und Innovationsfonds, die Parkwalk für die Universitäten Cambridge, Oxford und Bristol verwaltet, in über 100 Unternehmen investiert.

Parkwalk investiert in Unternehmen verschiedenen Sektoren wie Biowissenschaften, KI, Quantencomputing, moderne Werkstoffe, Genomik, Cleantech, künftige Mobilität, Medizintechnik und Big Data, die Lösungen für reale Herausforderungen mit IP-geschützten Innovationen entwickeln.

Universal Partners http://www.universalpartners.mu

Universal Partners Limited ("Universal Partners"), eine an den Börsen Mauritius und Johannisburg notierte Beteiligungsholding mit Sitz in Mauritius, ist ein Investor in inhabergeführte, gründergeführte Unternehmen mit hohem Potenzial, die Wachstumskapital und strategische Unterstützung benötigen, um ihr Potenzial zu entfalten. Universal Partners verfügt über ein erfahrenes Board of Directors und Managementteam, die eine Vielzahl von Unternehmen in verschiedenen Branchen und geografischen Gebieten auf privaten und öffentlichen Märkten aufgebaut haben. Universal Partners hat bislang in ein Portfolio von schnell wachsenden Firmen investiert, bei denen das Unternehmen mit dem Management und anderen Aktionären zusammenarbeiten konnte, um die Realisierung ehrgeiziger Geschäftspläne zu fördern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Tamara Sword

media@yasa.com

+44 (0)7906 638351