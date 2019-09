Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Handelsstreit mit den USA dominiert weiter die Schlagzeilen und die Stimmung an den Finanzmärkten, rein wirtschaftlich sitzt China am kürzeren Hebel, so Patrick Franke von der Helaba. Chinas Exporte in die USA entsprächen einem Anteil am Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,5%, ein Vielfaches dessen, was die USA nach China exportieren würden (0,6% am US-BIP). ...

