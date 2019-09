Die bisherige EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager soll in der neuen EU-Kommission als Exekutiv-Vizepräsidentin auch weiter für Wettbewerbspolitik zuständig sein. "Das Portfolio bleibt wie es ist", sagte die designierte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag in Brüssel. Die Wettbewerbsthemen seien eng mit dem Digitalsektor verbunden, als Exekutiv-Vizepräsidentin für Digitales könne Vestager die Aufgabe bestens erfüllen, sagte sie.

Vestager zog in ihrer vorangegangenen Amtszeit als Wettbewerbskommissarin vor allem aus den USA und von US-Präsident Donald Trump Unmut auf sich. Gegen US-Digitalriesen wie Google verhängte sie milliardenschwere Strafen. Auch Facebook, Apple und Amazon nahm sie ins Visier./asa/DP/nas

