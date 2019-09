Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für RWE von 27,50 auf 28,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Versorgersektor sei die Aktie aussichtsreich wegen des abnehmenden Risikos durch Energieerzeugung aus Kohle, schrieb Analyst Sam Arie in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Zudem spreche die wachsende Bedeutung erneuerbarer Energien für den Wert./mf/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2019 / 04:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2019-09-10/13:39

ISIN: DE0007037129