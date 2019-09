IRW-PRESS: DRONE DELIVERY CANADA CORP: Drone Delivery Canada gibt Geschäftsvereinbarung mit Vision Profile bekannt

TORONTO, ONTARIO, 10. September 2019. Drone Delivery Canada Corp. (TSXV: FLT, OTC: TAKOF) (das Unternehmen oder DDC) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der Unterstützung seines Vertriebspartners Air Canada Cargo (TSX: AC) mit Vision Profile Extrusions Limited (Vision), einem führenden Fertigungsunternehmen, eine Geschäftsvereinbarung datiert mit 9. September 2019 (die Vereinbarung) über den Einsatz eines Drohnenliefersystems zwischen den Standorten von Vision in Vaughan (Ontario) abgeschlossen hat.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird DDC seine DroneSpot-Start- und Landezonen, zusätzliche Drohnenfluginfrastruktur an den Standorten von Vision sowie seine Frachtdrohne des Typs Sparrow mit einer Kapazität von bis zu 10 Pfund auf festgelegten Flugrouten zwischen den Grundstücken von Vaughan (Ontario), die bereits von Transport Canada genehmigt wurden, einsetzen. Die Flüge werden von DDC von seinem neuen kommerziellen Betriebszentrum in Vaughan (Ontario) aus fernüberwacht. DDC erwartet, im vierten Quartal mit der Erbringung von Drohnenlieferdiensten im Rahmen der Vereinbarung zu beginnen, nachdem die Infrastruktur an den Standorten des Kunden installiert wurde.

Als Gegenleistung für die Drohnenlieferdienste, die DDC Vision erbringen wird, wird Vision DDC eine monatliche Gebühr für jede Flugroute zahlen. Vision wird es DDC zudem gestatten, seine Dienstleistungsplattform an den Standorten von Vision vorzuführen, sodass DDC und Air Canada Cargo die Drohnenlieferdienste bewerben können. DDC wird die Dienstleistungen für eine anfängliche Laufzeit zwölf Monate erbringen. Wird die Vereinbarung nicht offiziell gekündigt, verlängert sie sich jeweils um eine Laufzeit von einem Jahr.

Wir freuen uns mit Vision Profile Extrusions Limited und unserem Vertriebspartner Air Canada Cargo zusammenzuarbeiten, um unser erstes kommerzielles Auftragsprojekt mit unserer bewährten Sparrow-Drohne, dem patentierten FLYTE-System und dem neu errichteten kommerziellen Betriebszentrum durchzuführen, sagte Michael Zahra, President und CEO von DDC. Unser Hauptaugenmerk ist auf die Vermarktung unserer branchenführenden Lösung gerichtet. Wir freuen uns, dass die ersten Schritte im Rahmen unserer Pläne jetzt realisiert werden und wir die Erträge für unsere Aktionäre ankurbeln werden. Wir verfügen über eine robuste Pipeline voller Gelegenheiten und erwarten, dass dies das erste von vielen Projekten weltweit sein wird. Ich möchte unseren Mitarbeitern und Partnern danken, die es uns mit ihrem Einsatz ermöglicht haben, diesen ersten, wichtigen Meilenstein zu erreichen.

Über Drone Delivery Canada Corp.

Drone Delivery Canada Corp. ist ein Drohnentechnologieunternehmen, das sich auf die Planung, Entwicklung und Umsetzung seiner auf dem Einsatz von Drohnen basierenden Logistik-Software-Plattform konzentriert. Die Plattform des Unternehmens wird Regierungsstellen und Unternehmensorganisationen als Software as a Service (SaaS)-Modell weltweit zur Verfügung stehen.

Drone Delivery Canada Corp. ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien an der kanadischen TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol FLT, im OTCQB-Markt mit Nasdaq International Designation in den Vereinigten Staaten unter dem Börsensymbol TAKOF und an der Frankfurter Börse in Deutschland unter dem Börsensymbol A2AMGZ gehandelt werden.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Richard Buzbuzian, Capital Markets

Telefon: (647) 501-3290

E-Mail: richard@dronedeliverycanada.com

Bill Mitoulas, Investor Relations

Telefon: (416) 837-7147

E-Mail: billm@dronedeliverycanada.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Diese zukunftsgerichteten Informationen sind zahlreichen Risiken und Unsicherheiten unterworfen, von denen einige außerhalb des Einflussbereiches des Unternehmens liegen. Dazu zählen unter anderem die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage, die Branchenbedingungen und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen (sowohl in Kanada als auch auf internationaler Ebene). Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Annahmen, die zur Erstellung solcher Informationen herangezogen werden, möglicherweise ungenau sind, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten daher nicht als zuverlässig. Die Parteien sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48794

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48794&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA26210 W1005

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA26210W1005

AXC0189 2019-09-10/13:49