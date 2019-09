Steigen die Versicherungsprämien? Im Dax ist ein Münchener Rück in diesen Tagen ein Fels in der Brandung. Seit Jahresbeginn hat der Aktienkurs um rund 18 % zugelegt. Die Anfang August veröffentlichten Halbjahreszahlen untermauerten zuletzt den positiven Trend. Dazu kommt jetzt die Hoffnung auf anziehende Versicherungsprämien. Am vergangenen Wochenende hatten im Fairmont-Hotel in Monte Carlo die Prämienverhandlungen der Rückversicherer mit ihren Großkunden begonnen. Nach dem jüngsten Wirbelsturm "Dorian" hegen die Rückversicherer die Hoffnung auf steigende Prämieneinnahmen. Unabhängige Experten rechnen allerdings nur mit Prämiensteigerungen im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Auch wenn sich hier nicht alle Blütenträume der Rückversicherer erfüllen sollten, hat die Münchener Rück dennoch genügend Potenzial, um kurstechnisch weiter zuzulegen. Erstes Kursziel ist die Marke von 240 €.



Ihr Bernecker-Team



