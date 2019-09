Mainz (ots) -



Woche 37/19

Mittwoch, 11.09.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.05 Kriminelle Karrieren

Allen Stanford - Finanzpirat der Karibik

Deutschland 2016



5.50 Macht und Machenschaften

Milliardengeschäft Steuerhinterziehung

Deutschland 2018



6.35 Amazon - gnadenlos erfolgreich

Deutschland 2017



7.20 Leipzig '89 - Die verbotenen Demo-Bilder

Geschichte treffen

Deutschland 2015



8.03 heute Xpress



8.05 Ich will nur raus

Der letzte Sommer am Eisernen Vorhang

Deutschland 2014



8.50 Ermittler!

25 Jahre Ungewissheit

Deutschland 2019



9.25 Ermittler!

Die Faserspur

Deutschland 2019



9.50 Auf Verbrecherjagd - Spur der Verwüstung

Großbritannien 2015



10.35 Auf Verbrecherjagd - Der Pfleger von Stepping Hill



11.20 Auf Verbrecherjagd - Der Fall April Jones

Großbritannien 2015



12.05 Auf Verbrecherjagd - Streit unter Geschwistern



( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:

17.20 Milliardenspiel in Monaco - Ein Oligarch kauft die Justiz



( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen )

Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:

21.40 Inside NATO

Krieg und neue Feinde

Deutschland 2019



22.25 Balkan in Flammen

Pulverfass Jugoslawien

Deutschland 2019



23.10 Balkan in Flammen

Ein Land zerfällt

Deutschland 2019



23.55 Balkan in Flammen

Jugoslawien in Trümmern

Deutschland 2019



0.40 heute journal



1.05 Rockerkrieg

Aufstieg der Hells Angels

Deutschland 2017



1.50 Rockerkrieg

Mord und Verrat

Deutschland 2017



2.35 Rockerkrieg

Neue Fronten

Deutschland 2017



3.15 Chemnitz - Eine Stadt zwischen Trauer und Hass

Deutschland 2019



3.45 Migration - Das große Missverständnis

Falsche Hoffnungen und dreiste Lügen

Tschechien/Ghana/Marokko/Deutschland 2019



4.35 Operation souveräne Grenzen

Australiens harte Migrationspolitik



