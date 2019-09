Papiere von der Gea Group und Bilfinger sind am Dienstag mit plus 4 und fast 5 Prozent an die Spitzen von MDax und SDax geklettert. Die Anteile des Anlagenbauers und des Industriedienstleisters bauten damit ihre überdurchschnittliche Erholung seit dem Markttief Mitte August aus. Gea schafften im Chart sogar den Ausbruch auf das höchste Niveau seit November 2018.

Dabei sind die Analysten bei Gea überwiegend zurückhaltend bis skeptisch, bei Bilfinger halten sich positive und neutrale Einstufungen die Waage. Die rein technische, auf der aktuellen Kursentwicklung basierende Verkaufsempfehlung des Analysehauses Alphavalue für Gea störte die Anleger nicht./ag/jha/

